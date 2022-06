En casa de despistados: ¡catus y suculentas!

Este libro de ideas cumple la doble función de ayudarte a decorar tu casa con cactus por un lado, y sacarte la ficha de tu personalidad de acuerdo a tus preferencias estéticas: colores, texturas, formas y tamaños preferidos, por el otro.

No te llevará más de unos minutos, no tenés que hacer nada, ni rellenar formularios ni tachar con una cruz en ningún lado, solamente ver las siete preciosas imágenes con diferentes cactus y macetas y decidir qué estilo te gusta más. Después, claro, podés contarnos, si querés, cómo te sentiste con la descripción que te tocó. Por supuesto, puede gustarte más de una propuesta; atención, eso no quiere decir que tengas un desorden de personalidad, no te asustes; significa, nada más, que los profesionales de homify saben hacer las cosas, y que sus trabajos son irresistibles para todo el mundo.