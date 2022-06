¿Querés comprar o alquilar por Internet? ¡Que no te engañen!

Una vez que encontramos el lugar que estábamos buscando, empieza el verdadero desafío: la negociación del contrato. Estos suelen ser momentos especialmente tensos para todos pero, sobre todo, para una persona que no tiene un conocimiento sustancial de las leyes o de contratos. Los agentes suelen incluir todo tipo de términos legales que muchas veces confunden, por lo que puede ser una buena idea leerlo junto a algún abogado o tener algún tipo de asesoramiento legal antes de firmar. Si decidimos hacerlo solos, debemos prestar especial atención a las cláusulas que puedan estar ocultas. Para evitarlas, debemos leer el contrato con cuidado y destacar aquellas palabras o términos que no entendamos. Si hay algo que no nos convence o que queremos volver a hablarlo, debemos ponernos en contacto con el agente inmobiliario de manera urgente para poder volver a conversar ese aspecto y llegar a un acuerdo.

El proceso de búsqueda de un nuevo lugar para vivir puede ser muy estresante o puede ser un proceso maravilloso hacia el lugar que siempre soñamos. Debemos saber bien todo lo que tenemos que considerar a la hora de dar el sí final y poner la firma, tenemos que tener en cuenta los costos extra, la ubicación, la distribución y que el contrato no tenga sorpresas ocultas. Con todo esto sobre ruedas, a celebrar.