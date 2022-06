7 ideas para que la entrada de tu casa quede espectacular

OK, nos cansamos de esa puerta, estamos hartos de verla, no encaja con la nueva decoración exterior, pero la cuestión es que cambiarla es todo un trabajo y, además, una decisión importante.

A no desesperar: si queremos darle un nuevo look a nuestra puerta de entrada, no hace falta un cambio tan radical como comprar otra puerta. Podemos, por ejemplo, comprar una nueva manivela. O pintar con un color impactante como el verde, el rosa o el negro. O incorporar acabados especiales. Todas las buenas marcas de pinturas tienen una amplísima gama de esmaltes adecuados entre los que podemos elegir. En este caso, el trabajo es muy sencillo… siempre y cuando desmontemos la puerta para manchar lugares indeseados.