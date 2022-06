Jardinería inteligente: 6 propuestas que te cambiarán la vida

El riego automatizado no es ninguna novedad, especialmente en la agricultura a escala comercial, donde se simplificaron mucho las tareas desde que se implementaron sistemas de riego inteligente. Estos equipos regulan la distribución del agua mediante una programación previa. En los campos, no se puede, no obstante, prescindir de personas que se aseguren que las bombas de agua funcionen correctamente, y que los equipos no cesen de funcionar ni por un segundo, ya que esto podría suponer grandes pérdidas económicas.

Sin embargo, existen sensores que avisan cuándo un dispositivo de riego se queda sin agua. Estando activos, estos mecanismos inteligentes de riego dan aviso, mediante un mensaje de texto, para que pueda reponerse el agua en tiempo y forma.

¡Vaya si recibe riego este rincón mágico de Akasha Espacios Iluminados!