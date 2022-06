Ventiladores de techo: 8 diseños fantásticos

Los ventiladores de techo no son lo eran hace algunas décadas, aburridos y ruidosos artefactos que molestaban o no encajaban en la estética de los ambientes. Hoy en cambio, cuentan con la función noche que permite silenciarlos para que el deslizamiento de las palas no interfiera con nuestros reconfortante sueños. Y como si esto fuera poco, además, para los dormitorios infantiles se han incorporado aspas de colores que apuestan a crear espacios más agradables y divertidos.