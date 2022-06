​¿Qué madera elegir para un piso de exterior?

Para evitar encargarse del cuidado del piso de madera, hoy el mercado ofrece un producto sintético elaborado con cáscara de arroz y plásticos reciclados. No necesita mantenimiento, no tiene astillas, no se calienta con el sol y a la vista da la apariencia de la madera natural. Vienen en tablas de 3 metros de distintos anchos, y se coloca preferentemente con una clavadora neumática. ¿Lo conocías?

Ahora que ya sos un experto en pisos de madera para exterior, leé esta interesante nota sobre decks.