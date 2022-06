Claves exitosas para la distribución de los muebles

La distribución de los muebles y la decoración no sólo deben ser bellas, también deben ser funcionales; la casa es bastante más que su decoración o forma, debe ser, principalmente, funcional a sus objetivos. Si un cuarto lo organizamos bajo la idea de la simetría, pero no tomamos en consideración la creación de pasillos de circulación, probablemente sea un espacio que no es funcional a su uso y, por ende, no será usado y se convertirá en una zona-museo de la casa. Siempre que diseñemos la distribución de un espacio, entonces, debemos hacerlo bajo el valor principal de un hogar: que sea utilizable.