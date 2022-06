Mix & Match: la mezcla de estilos es posible

Seguramente siempre los pensaste como opuestos pero no como complementarios. La mezcla de lo clásico con toques modernos está muy de moda, especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que la restauración cada vez es más vista. Una manera fácil de incluir ésta dulce mezcla en nuestros hogares es restaurar bancos o sillones antiguos, conservando su figura, y utilizar textiles modernos. Si es una habitación de niños o un departamento de jóvenes, las telas estampadas son ideales, hay miles de modelos, ideales para todos los gustos. También podemos pintar de colores audaces ciertos muebles antiguos, o detalles en ellos, pintar los cajones de una cómoda, o algunos centímetros de las patas de las sillas y mesas es una opción para incorporar color a nuestro hogar. También no podemos olvidarnos de las mezclas de muebles en una habitación, incluir muebles viejos ya no está fuera de moda, al contrario, puede ser para utilidad o mera decoración.