Tiempo en el jardín: menos trabajo, más placer

La elección de las plantas es un detalle que implica mucho más que cómo lucen en mi casa, una mala elección puede hacer que la planta no sobreviva a ciertos ambientes, puede hacer imposible su crecimiento en otros, o incluso puede implicar varias horas de trabajo que no estaba en nuestros planes. Por eso es fundamental elegir plantas que se adecuen a nuestro gusto pero también a nuestro propósito: ¿Quiero invertir mucho tiempo en el jardín manteniendo lindas las plantas? Si bien la botánica es todo un arte, incluso para muchos una especie de terapia o momento personal, lo cierto es que muchas personas quieren un jardín bonito pero no tienen tiempo de cuidarlo, lo ideal es utilizar plantas que requieran bajo mantenimiento y, por supuesto, que se adapten al suelo y al clima donde nos encontramos.

Existen muchas especies que no requieren grandes cuidados, principalmente las autóctonas que poseen gran resistencia, no es necesario elegir plantas que necesiten poco riego ya que de eso nos encargaremos también. Lo ideal es que no necesiten poda muy seguido, que la iluminación sea acorde a las horas de sol que tenemos en nuestro jardín y, en función a eso, ubicarlas de manera que las de mayor crecimiento no tapen a las más pequeñas la llegada de la luz solar.