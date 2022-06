La elegancia del mármol en casa

Floors of Stone Ltd

Las paredes de mármol no necesitan nada más que ser ellas, ésta piedra en las paredes siempre es un acierto, los colores y veteados son muchos, hay para todos los gustos. La ventaja de utilizar éste material es que no tenes que renovar ninguna pintura ni pegamento, el mármol tiene una durabilidad que no te vas a arrepentir, sólo hay que estar atentos a limpiarlos con los productos correctos (nada de cloro ni ácidos) y siempre lucirá como el primer día.

Sin dudas tener mármol en las paredes, pisos o escaleras nos recuerda a las opulencias de los grandes castillos siglos atrás, es una movida audaz pero que vale la pena.