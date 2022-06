Diseñar y construir un entrepiso: ¡paso a paso!

Aquí es donde debemos poner toda la atención, si las alturas mínimas requeridas no se cumplen, o no se calculan correctamente, todos los esfuerzos serán en vano porque resignaremos un espacio inicial útil para tener dos espacios de los que no se puede disponer y disfrutar como corresponde.

Para empezar, hay que saber cuál es la altura libre de nuestro ambiente, contando desde el nivel de piso terminado más alto, hasta el elemento de techo más bajo, como ser una viga.

Si es un techo a 2 aguas, podemos tomar el alto a 80 centímetros del punto más bajo. La altura mínima libre para los espacios bajo y sobre el entrepiso, la está entre los 2,20 metros y 2,40 metros, dependiendo el uso; pudiendo ser de 2,10 metros para un baño, pasillo o guardarropas. A estas alturas debemos sumarle el espesor del entrepiso propiamente dicho, que dependerá del sistema y elementos que se utilicen, así como las terminaciones, piso, cielo raso. Difícilmente sean menos de 12 centímetros. Por lo tanto, la altura mínima de un entrepiso metálico o de madera depende de varios factores, pero no puede ser nunca menos de 4,50 metros.