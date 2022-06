Poné a tus puertas en primer plano

Son tantas los detalles que se deben tener en cuenta en la construcción y decoración de una vivienda que a veces las puertas quedan relegadas a un último plano. Tal vez no sea la mejor decisión pero es verdad que no le ponemos atención a estas aberturas hasta que no llegamos a una composición del escenario más completa.

Las puertas no vienen solas, junto a ellas están los marcos que se encargan de otorgan a su diseño un sello particular y característico.

En homify queremos ayudarte a que revalorices esos espacios que quedan libres alrededor de las diferentes puertas de tu casa y les des vida con una escenificación acorde a tus gustos y preferencias.