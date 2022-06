Los SI y los NO para que funcionen los DIY

Cualquier que visite esta página web, estará familiarizado con el término DIY, que en inglés significa Do It Yourself y que traducido sería algo así como Hazlo tu mismo . En los últimos años esta modalidad se convirtió en todo un fenómeno social, y cada vez más gente se anima a elaborar desde originales piezas de ropa hasta utensilios para la cocina, siempre mediante el ingenio, la habilidad y mucha imaginación.

Si lo pensamos bien, la idea es por demás atractiva y por eso muchas personas disfrutan de estas prácticas que ya algo más que un simple pasatiempo. Hacer nuestra propias cosas nos entretiene y nos sirve para ahorrar dinero. Eso sí: no es magia y para hacer las cosas bien hay que tener en cuenta varias cuestiones.

En este libro de ideas repasaremos algunos de los pro y de las contras del método DIY.