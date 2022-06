Prepará tu casa para que tu cita con él sea un éxito

Sobre gustos no hay nada escrito y todos lo sabemos. Pero si tenés alguno exótico o poco convencional, puede jugar en tu contra y no es conveniente que lo dejes demasiado a la vista. Al menos en un principio. Cuando él ya haya sido cautivado por tus encantos, ya podés mostrar sin miedo tus fanatismos o gustos poco tradicionales, como por ejemplo una colección de bichos embalsamados, los cómics de la década del '60 o una computadora llena de juegos de rol que te pondrían a la par de Sheldon Cooper, el protagonista de The Big Bang Theory . Puede ser que te parezca que no estás siendo del todo sincera ¡pero él también tiene sus secretos!