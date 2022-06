El arte de tener un bonsai y ¡que sobreviva más de una semana!

Al igual que cualquier planta, a la hora de elegir no debemos olvidarnos las condiciones no sólo de nuestras región, sino también de nuestro hogar, debemos tener en cuenta en dónde vamos a colocarlo, si en el interior, en el jardín, en un balcón, las condiciones y la iluminación que tenemos son fundamentales ya que debe ser una planta que se adapte a ella, sino no sobrevivirá. Lo mismo con el agua, hay que informarse qué cantidad de agua y qué tipo de macetas es más conveniente, debido a sus raíces, tener un buen drenaje es fundamental para lograr un árbol saludable.

No hay dudas de que tener un bonsai no es para cualquiera, pero quien lo cultive cultivará en sí mismo también la paciencia y la dedicación, el conocimiento de éste arte sin dudas enriquecerá la vida de quien lo practique y los ambientes que ellos decoren. ¡Es una decisión de la que no te arrepentirás!

Si te gustó la idea y te animás a emprender no te pierdas: Mi primer bonsai.