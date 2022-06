Total white, una tendencia que nunca pasara de moda

Seguramente al imaginarnos cualquier habitación llena de blanco sentimos que nos dolerán los ojos, en realidad el blanco nos brinda una percepción de más amplitud y se aprovecha mejor la iluminación pero, a menos que utilicemos muchos materiales brillosos, no sentiremos ninguna molestia en los ojos. De hecho los ambientes llenos de claridad nos suele brindar bienestar, la sensación de pureza, de calidez se transmite a nuestro estado de ánimo, además es un color que va con todos los materiales, madera, cuero, plástico, no tenemos excusa para no utilizarlo.