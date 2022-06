Ambientes con aroma de café

Sin taburete no hay mostrador y sin mostrador, ¡no hay café! Por eso son tan necesarios como prácticos: son compactos, no voluminosos, versátiles y muy decorativos. Si no tenemos mucho espacio para ellos, podemos conseguir unos más pequeños o sin respaldo y, de esa manera, mantener el estilo sin desaprovechar metros cuadrados. Se pueden elegir entre varios colores y estilos, desde uno liso y contemporáneo, hasta uno más antiguo o tradicional; si nos animamos, incluso, podemos conseguir uno en algún mercado de pulgas ¡y restaurarlo! Es preferible que tengan una altura que se pueda ajustar así todos los pueden usar con comodidad pero es, en definitiva, una elección nuestra.