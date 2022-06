Diseño emocional – ¿en qué consiste?

Si por algo se caracteriza el estilo escandinavo es por la simplicidad y la claridad de sus colores, seguramente habrás notado que en sus ambientes nada sobra, no hay nada de más. Los muebles que están en las habitaciones escandinavas son los necesarios y tienen un estilo bastante simple, con mucho estilo sin dudas, pero simple, respondiendo a un sentido práctico: lo que necesito y de la manera en que mejor me sirve. Existe un máximo provecho del espacio, dando importancia hasta el rincón más pequeño, siempre y cuando me pueda servir, no hay accesorios que sobren, la decoración es sobria pero elegante. Sin dudas éste estilo refleja una personalidad práctica y una actitud tolerante, nada se deja al azar o de sobra, se piensa cada centímetro en función a la utilidad que le puedo sacar. Y por supuesto está abierto a la utilización de varios materiales, siempre mejor si son en colores claros, pero maderas, plásticos, metales, todo es bienvenido.

Este es uno de nuestros estilos favoritos porque responde a una manera simple de vivir la vida pero con estilo, además de dar la bienvenida a cualquier variedad de materiales.