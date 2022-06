Prepara tu casa para un fin de semana romántico

Siempre que hablamos de crear un ambiente no dejamos de lado los aromas, eso que no se ve pero sin dudas se siente e influye en la percepción que tenemos del lugar en donde entramos, y en nuestro estado de ánimo, los aromas no sólo nos traen recuerdos, sino que son creadores de ellos también, por eso si algo no puede faltar para darle un toque sexy o romántico a tu hogar es una fragancia ambiental, sin dudas sorprenderá a quien ponga un pie en tu casa. Los aromas más convenientes son los dulces: vainilla, jazmín o el clásico rosa son aromas que crean un ambiente cálido y nos predispone amablemente. También los aromas florales o de hierbas son muy bienvenidos para la casa. Lo importante es elegir un aroma delicado y no invasivo, que se cuele suavemente en el ambiente y no nos ahogue.

Los hornitos son una de nuestras opciones favoritas ya que aportan, además de hermosos aromas, la cálida luz de la vela, y sus diseños pueden ser un lindo elemento decorativo, aunque también son buenos aromatizantes los difusores o sahumerios.