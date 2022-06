El nórdico, ¿sigue estando de moda?

Todos escuchamos sobre el estilo escandinavo, pero ¿de qué se trata? También llamado estilo nórdico , procede de Dinamarca, Suecia y Noruega, y se distingue por su sencillez, su minimalismo y su poderosa belleza. En una casa de estilo escandinavo, no hay nada que sobre y todo está limpio y ordenado, y tiene una función específica. El color predominante es el blanco, y cuando decimos predominante lo decimos en serio: paredes, techos, muebles, suelo… todo está dominado por el blanco.

Para lograr el estilo no necesitamos una cantidad importante de muebles, pero sí debemos buscarle una función a cada uno. Es importante que no haya cosas en nuestro hogar que no usemos o que no le aporten un significado a la decoración. Puede resultarnos lo contrario a la decoración que conocemos, pero pensémoslo como una ventaja: ¡podemos invertir en muebles y accesorios que adoremos y sean de una mejor calidad!

En este libro de ideas repasaremos algunos mitos y rumores que circulan sobre el estilo escandinavo para ver qué tanto tienen de mito y de rumor.