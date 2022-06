¡A calcular bien! Así nos garantizamos reformas más baratas

Si disponemos de un pequeño departamento y no tenemos un gran presupuesto, es fundamental que establezcamos un plan para tener en cuenta cuánto vamos y en qué vamos a gastar nuestro dinero.

Una buena idea es empezar por distinguir aquellas tareas que podemos realizar sin la ayuda de un profesional de aquellas que no. Dejemos para los profesionales lo que realmente no podamos hacer y evitemos no depender de otros. Podemos informarnos, indagar y ver que muchas cosas no son tan difíciles de hacer, o a lo mejor basta con un retoque para cambiar nuestra casa y no necesitamos grandes reformas. Además, al hacer las tareas solos ganamos experiencia y ahorramos dinero, una doble satisfacción.

Otro punto fundamental en nuestro plan, es calcular el costo de los materiales. Lo ideal es encontrar un punto intermedio entre calidad y precio, pero siempre que debamos decidir lo mejor es inclinarse por la calidad. Sí, claro, en este libro estamos intentando ahorrar unos pesos, pero debemos tener en cuenta que gastar plata en calidad no es para nada un gasto sino una inversión. Si ya ahorramos en el presupuesto de un profesional, quizás sea bueno no escamotear en los materiales para que nuestra casa quede preciosa.