Con poco presupuesto, un resultado bárbaro

No es fácil construir una casa y mucho menos cuándo no se dispone de los recursos económicos necesarios para cumplir ese sueño. En este libro de ideas compartimos un proyecto que puede servirte de ayuda. No se concibió con un presupuesto exagerado y el resultado es una vivienda cómoda y súper funcional.

Situada en la ciudad de La Plata, en una zona predominantemente residencial, esta casa se caracteriza por presentar un diseño muy agradable y un presupuesto no muy excesivo. El lote a ocupar presentaba medidas acotadas, conformando unos 200,00 m2. Frente a esta situación, se optó por una vivienda que trabaje transversalmente dentro del terreno. Obra del despacho platense Rivero-Rolny Arquitectos, a continuación te mostramos este proyecto que sorprende con su resultado. ¡Entramos!