Date una oportunidad: 6 plantas bien fáciles de cuidar

La idea de tener plantas en el interior de la casa no siempre trae buenos resultados. Especialmente, si no les pones mucha atención o si la jardinería no es lo tuyo. Es perfectamente entendible, ya que no todos tenemos la misma predisposición para las mismas cosas.

Sin embargo, nos gusta admirar su belleza y el verde de la vegetación nos hace sentir más cerca de la naturaleza aunque estemos en un departamento céntrico.

Por todo esto, homify ha pensado en que puedas disfrutar de la presencia de las plantas sin que sea una tarea demasiado complicada o que te insuma mucho tiempo. Te ofrecemos a continuación algunas especies que te brindarán su inspiración y que te requerirán muy poco a cambio.