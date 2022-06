Diez soluciones increíbles con camas rebatibles

Muchas veces queremos recibir visitas o simplemente necesitamos un lugar más para dormir y no contamos con el suficiente espacio. Ocurre que agregar una cama le quita el lugar al escritorio o al espacio de juego, entorpece la circulación o no nos deja abrir el placar. No sabemos cual sería el mejor ambiente para ubicarla y recurrimos a otras soluciones poco cómodas o poco estéticas.

En el libro de hoy vas a encontrar soluciones increíbles incorporando camas rebatibles super funcionales. Pueden armar y desarmar un dormitorio en cuestión de minutos y en cualquier lugar de la casa, ya sea en un dormitorio pequeño, en el living o en el comedor.