Hacé que tu lavarropas dure más con estos tips

Hay otro elemento que presenta mucha relevancia en la larga salud de tu lavarropas y que no es bueno desatenderlo. La limpieza del tambor no necesita ser diaria pero de todas maneras, te pedirá que lo hagas a menudo. Te darás cuenta porque tu lavadora ya no limpia la ropa sino que la empieza a manchar.

Lo que debes hacer es programar un lavado prolongado pero sin añadirle detergente. En su lugar utilizarás un producto que se encarga de sacar todo lo que incrusta en él, o vinagre o ácido cítrico.

Prestá atención a los jabones en polvo porque los que no son buenos no terminan de disolverse adecuadamente y ensucian el tambor.