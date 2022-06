¿Tu cita va a tu casa? ¡Triunfá con estos consejos!

No, no y no. Las lámparas fluorescentes podrán ser muy baratas y útiles, a alguien le pueden gustar, a otros no… Lo que no se debate es que no van para una cita tan importante. Este tipo de luces suelen ser apagadas, muy de hospital , lo cual le quita bastante romanticismo al asunto.

Tampoco hay que caer en el cliché de las velas, aunque… la verdad es que nunca fallan. De todos modos, tenemos alternativas: luces bajas y cálidas, lámparas de pie o de sal… En fin, cualquier cosa que mantenga cierta oscuridad propicia para el relax.