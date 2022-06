7 materiales de construcción inusuales pero increíbles

La construcción con fardos de paja es una maravilla que recomendamos con entusiasmo. Pero empecemos por el principio: ¿qué es un fardo de paja? Es un bloque de paja, normalmente prensado, que sustituyó en gran medida a la parva como método de preservar alimento para los animales. También se conoce con el nombre de paca.

Las casas construidas completamente con fardos de paja son el producto de una técnica sustentable desconocida por la mayoría, pero que promete un montón de beneficios ya que, por empezar, son rápidas de construir, amigables con el medio ambiente, y además son excelentes aislantes térmicos y sonoros.

Construir con fardos de paja no es ninguna novedad. Ya lo hacían los sumerios y los egipcios, que de construcción sabían algo. Otra ventaja es la durabilidad: si se cuidan, pueden durar hasta más de 100 años.

Y lo mejor: la construcción con fardos de paja no riesgo de incendio. O al menos no más que cualquier otra construcción. ¿Por qué? Porque una vez revocados los fardos, la densidad es tal que no hay suficiente aire dentro para que se quemen.

Maravilloso, ¿no?