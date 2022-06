Para un jardín más lindo: 6 consejos re importantes

La primavera da un salto, que todos los amantes de las plantas aman, de ramas secas y plantas sin flores, a un verde intenso que de a poco se asoma, colores que llenan nuestras macetas, días más largos y un clima que invita a estar más tiempo en el jardín. La llegada de la primavera sin dudas alegra a todos, sin embargo no debemos dormirnos esperando que el jardín se embellezca solo, esta amada temporada es ideal para crear, si no tenemos, un jardín, interior o exterior , y si tenés uno o querés uno en tu casa no te pierdas éste libro de ideas donde te damos los mejores consejos para preparar el jardín para la estación más linda, que las plantas florezcan y, con ellas, nuestro amor y cuidado por ellas.