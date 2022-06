Dormitorios: ¿te animás a diseñar tu propia cama?

Aunque no te parece indispensable son muchas las ventajas de tener una cabecera de cama. Es verdad que muchos armazones no lo tienen en cuenta en su diseño pero la presencia de un respaldo presenta no solo beneficios para tu cuerpo sino también para tu mente. En el Feng Shui por ejemplo, esta estructura nos da seguridad y firmeza.

En nuestros días, es muy común la adquisición de este accesorio e incorporarlo al marco de la cama posteriormente. Infinitas variedades de formas, materiales y tamaños te esperan.

Asomate al mundo de Capítulo Dos.

Un podo más de nuestro DIY.