Plantas de interior resplandecientes – ¿cómo lograrlo?

Las plantas de interior aportan vitalidad a cualquier ambiente. Sin embargo, muchas veces no prosperan por no recibir suficiente luz. Este libro de ideas es para ellas, para tus plantas de interior, para que estén radiantes y resplandecientes.

Es que ¿quién no vio decaer una planta espectacular porque no se adaptó a las condiciones de vida de la casa? Ya sabemos lo frustrante que puede ser. El tema es que no siempre se cuenta con una buena fuente lumínica que dé abasto a los requerimientos de cada especie.

Una planta que no recibe suficiente luz no dan hojas, ni mucho menos flores nuevas. Por eso la luz artificial es la solución, por eso, te pasamos unos tips sobre luces artificiales que te brindarán toda la información necesaria para regular la intensidad y calidad de luz apropiada para tus plantas.