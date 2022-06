6 ideas para disfrutar tu balcón hasta el cansancio

Si necesitamos almacenamiento sin dudas el balcón puede llegar a ser un gran aliado, podemos aprovecharlo para guardar las cosas que no utilizamos hasta que cambia la temporada, no es muy difícil, solo necesitamos cajas que resistan el agua y el sol (si nuestro balcón está muy expuesto) y algún que otro modular con estantes será suficiente para ordenar aquello que no usamos y preferimos mantener fuera de los ambientes de casa. Lo ideal será, al almacenarlo, rotular las cosas que guardamos de manera que la próxima temporada, nos será más fácil reordenas las cosas.