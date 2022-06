Un proyecto sencillo y funcional

Encontrar ideas no tan complicadas para tu casa, que puedan inspirarte, sin invertir demasiado presupuesto, no es tarea sencilla. Sin embargo, en homify nos hacemos cargo de esa misión. Por eso, hoy te mostramos una vivienda que cumple con esos parámetros y por qué no puede hasta ayudarte a resolver el proyecto de tu futuro hogar.

Con una fachada en color chocolate- que se compone a partir de un llamativo juego de volúmenes-esta casa, que se ubica en Concordia, Entre Ríos, se destaca por su diseño contemporáneo y espacios súper amplios.

Obra del despacho Brarda-Roda Arquitectos, la vivienda se desarrolla en dos plantas; abajo se encuentran los espacios sociales y arriba las áreas privadas. Todas las estancias se abren hacia el jardín y hacia la calle resguardando la privacidad de sus habitantes.

Sencillo y cómodo, este proyecto puede inspirarte si estás pensando en construir una vivienda funcional, con toques de diseño. ¿Lo conocemos?