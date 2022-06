¡Es hora de tirar lo innecesario y no sentirnos mal!

Que nosotros no necesitemos un objeto no quiere decir que para otro no sea útil. Hoy en día, es muy fácil propiciar el intercambio de objetos: no solamente hay comunidades de trueque que pueden ser más que efectivas para deshacernos de lo innecesario y conseguir algo que buscamos, sino que también está la posibilidad de vender en línea.

Ya sea a través de redes sociales (hay varios grupos especializados en Facebook que contactan a la gente para comprar y vender) o de plataformas ya diseñadas para vender cualquier cosa que querramos.