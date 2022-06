6 Maravillosas ideas para una cocina más independiente

He aquí una de las ideas más maravillosas: no utilizar otra cosa para separar que dos diferentes niveles en el piso. Eso sí: cuidado con el escalón. Al principio podemos tropezarnos, pero luego, con el tiempo, ya lo habremos incorporado y casi no lo notaremos. Y además veremos cómo con este simple desnivel lograremos separar los ambientes sin necesidad de muebles ni demasiada decoración.

Claro que si no tenemos ya hecha esta división en nuestro hogar, realizarla seguramente lleve más tiempo que simplemente reubicar el sofá. Pero tampoco es para tanto: con la ayuda de un albañil, es un trabajo que se puede realizar sin inconvenientes.