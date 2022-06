¡Hay que saber decorar un cuarto triangular!

Si, en cambio, ya está definido qué ambiente ocupará esa habitación, una manera de asegurarnos una buena decoración es definir con los muebles en el medio de la sala un círculo central o, si el espacio lo permite, un cuadrado.

De ésta manera creamos virtualmente un espacio regular que no será incómodo a la vista y dejará en segundo plano las esquinas que se hacen cada vez más estrechas. De todos modos no debemos olvidarnos de ellas y decorarlas, no es necesario colocar muebles, si se elige dejarlas vacías es fundamental decorar las paredes con cuadros, plantas o estantes es suficiente, lo importante es que no queden vacías del todo. O incuso una mesita esquinera a medida será suficiente, le colocamos un jarrón con flores y tenemos problema resuelto.