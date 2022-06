Cómo pintar tu casa: verdades y mentiras

Verdadero y falso: no todos los colores oscuros son aburridos y deprimentes. Algunos de estos colores pueden hacer la diferencia en cuartos pequeños. Por supuesto que no vamos a pintar una habitación entera de negro, pero si podemos incorporar el negro en una habitación claro.

Es decir que no de por sí un color oscuro es deprimente, sino que depende de cómo se lo use. Como suele pasar, lo que hace bella a una habitación es la armonía entre los elementos y no los elementos abstractos, separados uno de otros.