Limpieza Feng Shui

Debemos elegir bien el momento de la limpieza, procurar estar solos, o por lo menos que haya poca gente en casa, que sea de día y, por supuesto, disponer del tiempo necesario.

Antes de empezar a mover los muebles de lugar, lo primero que debemos hacer es abrir puertas y ventanas, dejar que el aire se renueve, que la casa se ilumine para así poder empezar a sacar todo lo que no necesitamos. Es fundamental que en la limpieza tiremos lo que no utilizamos, muchas veces las cosas que no usamos las guardamos en rincones de la casa que elegimos un poco al azar y nunca volvemos a acomodarlo, ni mucho menos a tirar o donar aquellas cosas, esto es motivo de que la energía pesada se acumule y no permita que fluya naturalmente lo cual seguramente nos hace sentir muy incómodos en nuestra propia casa.