Los puntos claves al momento de vender tu casa

En el libro de ideas de hoy queremos hablarles de puntos muy importantes cuando nos enfrentamos con la venta de una casa.

Y ya que estamos en la tónica de grandes decisiones, les compartimos este otro libro de ideas con información útil si después de la venta, están pensando en construir.

Comprar y vender propiedades puede resultar bastante estresante, especialmente si se trata de algo eventual y no estamos acostumbrados a manejar transacciones de este tipo con frecuencia. Para evitar que la experiencia se abrumadora, es importante organizarnos y tener en cuenta ciertos puntos claves antes de vender que nos ayudarán no sólo a hacer un mejor negocio, sino a pasar por esto con un mínimo de sustos e incomodidades.

Las reglas de compra-venta cambian de país a país. Lo mismo los usos y costumbres. Lamentablemente son muy comunes las historias de horror en relación con agentes inmobiliarios, vendedores, compradores, escribanos y demás individuos que son una parte activa de estos negocios.

Si es la primera vez que nos encontramos en estos bretes, recomendamos no sólo buscar la ayuda de un profesional, sino preguntarle a algún familiar o amigo de confianza, a quien no le estemos pagando ni tenga ningún interés en el tema más allá de las ganas de ayudarnos, cómo han sido sus experiencias.

También es importantísimo hacer lo que en inglés se llama due diligence y que no es otra cosa que averiguar lo que nos sea posible sobre las inmobiliarias involucradas, los compradores y los respectivos escribanos. En la era de internet, es difícil pasar desapercibido después de algún mal manejo o una estafa y una simple búsqueda en google podría protegernos de quién sabe qué horrores.

También debemos estar al tanto de los vaivenes del mercado, hay momentos idóneos para vender y otros en los que se lleva a cabo la venta porque no tenemos más remedio. Es mejor evitar estos últimos, ya que una depresión en el mercado inmobiliario afectará el precio de nuestra propiedad y si no pensamos comprar enseguida y aprovechar la baja, podemos resultar seriamente perjudicados después de la transacción especialmente si los precios vuelven a subir antes de que tengamos la chance de comprar.

La intención no es asustarlos y por supuesto que llegado el momento pensamos no será tan difícil, todo el mundo lo hace lo cual es muy cierto. Pero también es cierto que hemos visto a muchas personas sufriendo grandes pérdidas por no tomar precauciones que son básicas a la hora de llevar a cabo cualquier transacción.

Tendremos que tener en cuenta inicialmente, cuál fue el precio que pagamos por nuestra propiedad y cómo estaba el mercado en ese momento. El precio en el que queremos venderla y si es realista dentro del mercado actual. Si vamos a contratar los servicios de una firma inmobiliaria o vamos a manejar la venta como dueños directos. La estrategia de publicidad y promoción del inmueble en medios especializados. Los documentos e impuestos que debemos tener al día antes de la transacción y por último los gastos que conllevará toda la operación.