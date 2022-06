¿Cuáles son los mitos del minimalismo?

En este libro de ideas enumeraremos los 6 mitos más comunes del estilo minimalista.

También queremos compartirles este otro libro de ideas sobre minimalismo, para los fanáticos de este estilo de diseño.

Como hemos explicado en libros de ideas anteriores, el minimalismo es un movimiento que, con ese nombre, se limitó al arte en un principio. Nociones japonesas de diseño ya habían empezado a influenciar a algunos grandes arquitectos occidentales y poco a poco se gestaba este movimiento que ganó miles de adeptos y que no parece perder vigencia.

La consigna del minimalismo es depojar a la obra que se está creando de todos sus elementos superfluos o no esenciales. Puede ser un cuadro, una máquina, una novela, una pieza de música. En arquitectura y diseño, no se trata de otra cosa que examinar escrupulosamente el conjunto que hemos logrado y comenzar a despojarlo de las piezas que no tienen ninguna utilidad o función y que no forman parte de la esencia del espacio u objeto.

Una serie de características fueron asociándose a este movimiento y son muy útiles a la hora de tratar de imitarlo o entenderlo. Por otro lado, esta cualidades de las que les hablamos han pasado a convertirse en mitos que los detractores de este estilo usan para desprestigiarlo.