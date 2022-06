Habitaciones infantiles: 6 consejos esenciales

Es esencial que los niños se sientan reconfortados y protegidos en su habitación, sin embargo no es necesario llegar al extremo de volverlo estéril e impersonal. Las personas desde siempre hemos dedicado tiempo y esmero a darle identidad a nuestro refugio, a conformar nuestro lugar en el mundo, y los más pequeños no se quedan atrás. Es verdad que al fin y al cabo somos nosotros, los adultos, los encargados de materializarlo, y no por eso no debemos perder el foco de quién va a habitar ese dormitorio y qué necesidades tiene. En un ambiente amigable y flexible, el niño podrá apropiarse de su entorno y ser capaz de modificarlo, además de fomentar su creatividad.

Es muy atractivo para los chicos no tan chicos, participar en la decoración de sus espacios y ver valorados sus gustos e intereses. Preguntarles estratégicamente sobre sus preferencias es clave para poder trasladarlos a los accesorios, los cuales irán cambiando a medida que sus intereses se modifiquen.