¿Conflictos en puerta con tu diseñador de interiores? ¡A no desesperar!

Le dijiste mil veces que el amarillo no, que las estampas geométricas no, que el beige te recuerda a la casa de tu enemigo de la infancia, pero nada. El diseñador hace, prácticamente, lo que quiere, y no podés creer que tan suelto de cuerpo te comente lo bien que quedaría una alfombra estilo Mondrian en el salón.

Volvemos a lo mismo de antes, la duda de si es o se hace . A veces no es más que una confusión, tiene tantos clientes, tanto trabajo, el calor, el frío, la sed. Otras, es simplemente ineptitud comunicativa.

Un detalle rosa de Casa & Estilo para quienes gustan del estilo vintage y del rosa, sí, del rosa, dije rosa, no verde, ¡rosa!.