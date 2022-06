DIY: ¡A decorar la heladera!

De lo que se trata cuando hacemos cosas con nuestras manos para decorar la casa, es de estamparle un sello personal y convertirla en más propia.

Aunque no te consideres un profesional de la decoración y te parezca que no sabés de la combinación adecuada de diseños y colores , la idea es dejarte fluir y divertirte un rato utilizando un canal creativo que todos llevamos dentro pero al que no le prestamos mucha atención.

Hoy lo que te proponemos es plasmar tu huella en la heladera para quitarle esa seriedad y clasicismo que aburre y nos hace monótonos.

¿Te animás? Te dejamos algunos tips que seguro te inspirarán…