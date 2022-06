Lo que debemos hacer para tener una casa minimalista…

En este libro de ideas les presentamos 9 sencillos pasos para que la premisa menos es más se cumpla en nuestra casa.

El aforismo menos es más tan asociado al minimalismo es del arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe y es anterior al movimiento en sí. Después de la primera guerra mundial, el modernismo empezó a perfilarse y la necesidad de evitar piezas superfluas en cualquier tipo de diseño empezó a ser tendencia.

Después de la segunda guerra mundial, nace el minimalismo, un movimiento para ese entonces meramente artístico que fue apoderándose posteriormente de todos los aspectos de la generación creativa, pasando por la música, la escritura y por supuesto instalándose cómodamente en el diseño y la arquitectura.

El minimalismo no es otra cosa que despojar a cualquier creación de sus elementos superfluos, dejando sólo las partes que son esenciales para su funcionamiento.

Este movimiento tuvo también una fuerte influencia del diseño tradicional japonés, absolutos pioneros de conceptos similares.

La pureza y limpieza de este estilo lo han convertido en el gran favorito de quienes se oponen a diseños recargados, acumulación de objetos o piezas y en suma, a todo lo que se les antoja innecesario.

Complementaremos estos consejos con este libro de ideas que nos explica los beneficios de deshacernos de lo que ya no usamos.

Lo cierto es que adoptar este estilo en casa, no supone dificultad alguna, al contrario, es sumamente simple. La parte más difícil vendría a ser deshacernos de un montón de cosas que ya no usamos, no tienen una función específica en nuestro hogar y arruinarían el efecto que buscamos crear. Así que si ya tomamos la decisión de elegir el estilo minimalista para la decoración y diseño de casa y nos hemos deshecho de todas esas cosas que llegamos a la conclusión de que no vamos a necesitar, llegó el momento de poner manos a la obra.