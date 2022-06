Estores infantiles: modelos, tipos y diseños

Instalar el estor es relativamente fácil. Antes, hay que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo tener los tornillos y tarugos adecuados. Además, hay que fijarse cómo abre y cierra la ventana, es decir, si es abatible o de hoja.

Antes de colocarlo, apoyalo en la ventana para comprobar que el borde inferior no choque con las perillas de la ventana. A su vez, no te olvides de buscar la simetría con respecto a los lados de la ventana. No lo coloques inmediatamente, primero trazá las líneas de los soportes usando un nivel. Para mediar la distancia entre los soportes, estirá el estor en la mesa.