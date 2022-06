Hammam o baño turco ¡en casa!

Si queremos tener un baño turco en casa lo primero que tenemos que considerar es que vamos a acotar los pasos del original sin perder sus beneficios y agrado. Un hamman en casa consistirá en un baño de vapor para comenzar a entrar en un estado de descanso con una temperatura similar a la corporal, luego podemos ir subiendo la temperatura para lograr por fin que los poros se abran y que los músculos comiences a relajarse y respiremos libremente.

Luego de esto pasamos a una ducha de agua fría, en caso de no tener piscina, la cual debe estar en un espacio apartado de donde hicimos el baño de vapor, esto si bien suele requerir un espacio adicional, con una simple ducha basta ya que el fin de éste paso es un lavado, luego del cual lo ideal será un masaje. Si bien podemos contratar a un masajista o tal vez tenemos la suerte de tener uno en casa, si no podemos acceder a un masaje no es gran problema, pues las bondades de los baños que nos dimos son suficientes para limpiarnos, purificar las vías respiratorias y, desde ya, para relajarnos.