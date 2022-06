Sumá verde al mundo o ¿cómo plantar un árbol en tu casa?

Listo, ya tenés el árbol y sabés exactamente dónde ubicarlo sin perjuicio de otras plantas ni de cableados o aleros. Ahora sí, tomarás la pala para hacer el consabido agujero que le dará firmeza. Para ello, hay que medir las raíces a lo largo y a lo ancho.

No basta con un agujero profundo, también debe ser ancho de modo que quepan las raíces con comodidad. Se estipula que el diámetro debe superar en tres veces la bola de la raíz del árbol, en tanto que la profundidad no debe superarla. Así, las raíces encontrarán allanado el camino para afirmarse y expandirse todo lo que necesiten. Otro consejo es ir colocando la tierra sobre una lona, de modo que no se dañe el pasto y sea más fácil volver a colocarla.

Impresionante la delgada palmera que Loyola Arquitectos seleccionó para la casa de arriba.