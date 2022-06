¡Decile basta a las cucarachas!

Si mantenemos la casa limpia de residuos de comida y sucio, estamos dando un primer paso muy importante. Hay que asegurarse de mantener los recipientes de comida bien sellados y de no dejar la comida fuera durante largos períodos de tiempo. No dejar los platos sucios durante la noche ni frutas sobre la mesada.

Es importante limpiar las migas de la tostadora de forma regular, las cucarachas aman las migas de pan, así que además, es una buena idea encenderla 3 minutos para destruir cualquier aroma a comida. También hay que lavar los platos de las mascotas tan pronto estas terminen de comer.

Aun cuando hayamos destruido todo resto de comida y suciedad posible, hay un tercer factor no menos importante a considerar, y es el agua. Las cucarachas, dependiendo de la temperatura y de su tamaño, son capaces de sobrevivir durante un mes sin comida, pero no más de una semana sin agua, y usualmente la encuentran con facilidad dentro de nuestra casas. Lo ideal es buscar y arreglar todas las fugas de agua en casa y evitar todo tipo de húmedades por pequeñas que sean. Una vez que no tengan agua, van a ir derecho los cebos o trampas que les pongamos, que luego explicaremos con mayor detalle.