Los modulares para ganar espacio

Las estanterías cada vez se ven más en las casas, en cualquier ambiente, en los dormitorios, baños, cocinas, sea para separar un monoambiente o incluso para decorar alguna pared. Es una opción inteligente si buscamos generar espacio para almacenar cosas y a la vez decorar. Pero a la vez es una de las opciones que más organización requiere, de todos modos creemos que vale cada esfuerzo que le ponemos, el ambiente que podemos generar con la mezcla de los materiales que elegimos para los estantes junto a nuestros objetos personales que decidimos colocar en ellos puede llegar a ser realmente el centro de atención de una habitación.

El hecho de que las estanterías no tengan puerta no significa que todo lo que queramos guardar ahí quede a la vista, podemos elegir o crear unas lindas cajas para las cosas a las que realmente no le encontramos un lugar o simplemente no queremos que se vean.

