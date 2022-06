Cocinas impecables ¿qué tipo mesada elegir?

Las mesadas de vidrio se han destacado en los últimos años como tendencia en cocinas porque otorgan un aspecto moderno pero a la vez es intemporal y se adecua a espacios de todos los tamaños. Son muy resistentes al calor, no se manchan con facilidad, y además de ello, al no ser de una superficie porosa son también muy higiénicas. La única desventaja es que se marcan fácilmente las huellas dactilares y no son las más indicadas para hogares en los que haya niños.