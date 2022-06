7 baúles especiales para guardar secretos

Cuantas veces nos pasa que renegamos del espacio con el que contamos en la casa para guardar aquellas cosas que no usamos, ya sea porque cambió la estación o por que no queremos que estén a la vista molestando nuestro ansiado orden. En esos casos, un baúl de cuero como el que vemos en la foto sería un ventajosa opción. No simplemente nos ofrecerá un sitio para almacenar objetos sin uso, si no que además nos permitirá incorporar un confortable asiento extra al cualquier ambiente donde decidamos colocarlo.